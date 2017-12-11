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Et ve Süt Kurumu dondurulmuş tavuk satışına başlıyor

ET VE SÜT KURUMU DONDURULMUŞ TAVUK SATIŞINA BAŞLIYOR

Et ve Süt Kurumunca, dondurulmuş gövde tavuk, dondurulmuş tavuk göğüs eti ve dondurulmuş uçsuz tavuk kanat ürünleri satılacak.

Tarih : 11 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Et Ve Süt Kurumu Dondurulmuş Tavuk Satışına Başlıyor(9/10)5

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğünce üretimi gerçekleştirilen 750 ton dondurulmuş gövde tavuk, 750 ton dondurulmuş tavuk göğüsle 325 ton dondurulmuş uçsuz tavuk kanat ürünleri teklif toplama usulüyle satılacak.

TEKLİFLER EN GEÇ 20 ARALIK'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Teklifler, 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kapalı zarfta teslim edilecek. Teminatı yatırılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İstekliler, talep etmeleri halinde satışa konu ürünleri Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü depolarında görebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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