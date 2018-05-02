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Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
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ETA Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını da Fransız Yetkililere Teslim Etti

ETA SİLAHSIZLANMA SÜRECİ KAPSAMINDA SON SİLAHLARINI DA FRANSIZ YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

İspanya'nın Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için savaşan ETA son silahlarını da Fransız yetkililere teslim etti. ETA'nın 10 gün içerisinde kendisini feshetmesi bekleniyor.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti(7/10)3

İspanya'nın Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için savaşan "Bask Yurdu ve Özgürlük Örgütü" (ETA), son silahlarını da Fransız yetkililere teslim etti.

SON SİLAHLAR DA FRANSIZ YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

İspanya'da yıllardır faaliyet gösteren ETA, Nisan ayının başlarında silahsızlanma sürecini başlatmıştı. 2011 yılının Ekim ayında faaliyetlerine son veren örgüt, son silahlarını da Fransız yetkililere teslim etti.

BAYONNE SAVCISI OLAYI DOĞRULADI, SİLAHLAR İNCELEME ALTINA ALINDI

Fransa Bayonne Cumhuriyet Savcısı Samuel Vuelta Simon açıklamayı doğrulayarak, silahların Bayonne şehrinin güneyinde belli bir bölgeye bırakıldığını söyledi. Simon, silahların Terörle Mücadele Bürosu tarafından incelenme altına alındığını aktardı.

YASADIŞI PLAKALARA EL KONULDU

Öte yandan Fransız polisi, olay yerinde 200 yasadışı plakaya da el konduğunu duyurdu.

ÖRGÜTÜN 10 GÜN İÇİNDE KENDİNİ FESHETMESİ BEKLENİYOR

ETA, Franko rejimine karşı kurulduğu 1959 yılından 2011 yılına kadar, Bask ve Navarra Bölgesi'nde gerçekleştirdiği saldırılarla 829 kişinin ölümüne neden oldu. ETA 8 Nisan'da silahsızlanma dönemine girdiğini duyurmuştu. ETA'nın 10 gün içerisinde kendisini feshetmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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