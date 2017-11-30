ETEK GİYDİRİP, BACAĞINA SIKTIRMIŞTI! ÇAKICI'NIN ADAMI YAKALANDI
İzmir'de Alaattin Çakıcı'nın sosyal medyacısına etek giydirip, kendisini bacağından vurması için elindeki silahla tehdit eden V.İ. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de etek giydirilen bir kişinin kendisini tabancayla bacağından vurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN KAÇMIŞTI
Yapılan araştırma sonucunda, kendisini vuran ve tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaçan kişinin T.Z. olduğu belirlendi. T.Z.'nin havalimanından kendisini karşılayan grupla birlikte ayrıldığını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Z. ve 9 kişi gözaltına alındı.
ÇAKICI'NIN YEĞENİ DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin, Erzincan'dan gelen T.Z.'yi İzmir'de iki gün beklettiği, ardından da etek giydirip, Konak'ın Gültepe Mahallesi'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları öne sürüldü. T.Z.'nin şikayeti üzerine emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında Çakıcı'nın yeğeninin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
TANINMAMAK İÇİN PERUK TAKMIŞ
Soruşturma kapsamında aranan ve yaşanan olayda T.Z.'yi bacağından vurması için elindeki silahla tehdit ettiği belirlenen V.İ. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tanınmamak için peruk takan V.İ.'nin adresinde yapılan aramada sahte kimlik, bir miktar esrar ve tabancaya ait 7 fişek ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen V.İ. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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