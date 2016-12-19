ETHEM SARISÜLÜK DAVASINDA ŞAHBAZ'IN CEZASI BELLİ OLDU
Gezi Parkı eylemlerinde Ankara'da öldürülen Ethem Sarısülük'ün katil zanlısı Ahmet Şahbaz'ın cezası belli oldu
Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi; mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirdi.
kaynak:habertürk
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