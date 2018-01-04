ETHEREUM 950 DOLARI AŞARAK REKOR KIRDI
Yeni yılla birlikte değerini hızla artıran Ethereum, 953 dolar sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Bitcoin ve Ripple ardından dünyanın en büyük üçüncü sanal parası Ethereum yeni yıla hızlı gerdi. Yeni yılın başlaması ile hızla yükselişe geçen Ethereum, 953 dolar (3 bin 600 TL) ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
BITCOIN VE RIPPLE'DEKİ YÜKSELİŞ DE DEVAM EDİYOR
Ethereum'la birlikte Bitcoin ve Ripple'daki yükseliş de devam ediyor. Bitcoin şu sıralar 14 bin 843 dolardan Ripple ise 3,08 dolardan işlem görüyor.
PayPal'in kurucularından olan ve Facebook'a da yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Peter Thiel'in Bitcoin yatırımı yaptığının ortaya çıkması sanal para piyasalarında yükselişin nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
EKONOMİ HABERLERİ
- Darbe Girişiminin Etkisi Geçti! Turistler Türkiye'ye Geri Dönüyor
- Atilla Kararının Ardından Halkbank'tan Açıklama: İdari Ve Mali Karar Yok, Temyiz Hakkı Var
- Ev Alım-Satım Bedellerinde, Doğru Beyan Vermeyene Ceza Geliyor
- Booking.Com, Türkiye Pazarına Geri Dönüyor
- Dekoratif Isıtıcılarla Evler Ucuza Isınacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar