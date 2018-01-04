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Ethereum 950 Doları Aşarak Rekor Kırdı

ETHEREUM 950 DOLARI AŞARAK REKOR KIRDI

Yeni yılla birlikte değerini hızla artıran Ethereum, 953 dolar sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 20:30
Puan Ver : Ethereum 950 Doları Aşarak Rekor Kırdı(10/10)6

Bitcoin ve Ripple ardından dünyanın en büyük üçüncü sanal parası Ethereum yeni yıla hızlı gerdi. Yeni yılın başlaması ile hızla yükselişe geçen Ethereum, 953 dolar (3 bin 600 TL) ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

BITCOIN VE RIPPLE'DEKİ YÜKSELİŞ DE DEVAM EDİYOR

Ethereum'la birlikte Bitcoin ve Ripple'daki yükseliş de devam ediyor. Bitcoin şu sıralar 14 bin 843 dolardan Ripple ise 3,08 dolardan işlem görüyor.

PayPal'in kurucularından olan ve Facebook'a da yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Peter Thiel'in Bitcoin yatırımı yaptığının ortaya çıkması sanal para piyasalarında yükselişin nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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