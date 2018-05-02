Etiyopya'yadaki bir Birinci lig karşılaşmasında hakem verdiği tartışmalı kararın ardından futbolcular tarafından dövüldü. Orduyla bağlantılı Savunma Gücü takımı ve Welwalo Adigrat Üniversitesi ekibi arasındaki maç 1-1 devam ederken, hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve Savunma Gücü takımı lehine gol kararı verdi.

OYUNCULAR HAKEMİ KOVALADI

Karara sinirlenen Welwalo Adigrat oyuncuları hakemin kovalamaya başladı ve takımın antrenörlerinden biri tarafından yumruklandı.

LİG TATİL EDİLDİ

Antrenör takımdan kovulurken, Etiyopya Futbol Federasyonu ligdeki tüm karşılaşmaları tatil etti.

KÖŞE GÖNDERİ İLE SAVUNDU

Devlet televizyonu ETV'nin yayımladığı görüntülerde, hakem köşe gönderiyle kendisini savunmaya çalıştığı görülüyor.

Etiyopya Ligi'nde geçtiğimiz günlerde de şiddet olayları yaşanmıştı. Federasyon yetkilileri ligdeki 16 takımın temsilcileriyle Perşembe günü bir toplantı yapma kararı aldı.

Kaynak: haberinburada