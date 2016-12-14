

Düzce ve Bolu







TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor. Düzce ve Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.







TEM otoyolunun viyadükler ve tünel geçişlerinin yanı sıra D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileriyle Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Hiciz ve Kabalak geçişlerinde aralıklarla etkili oluyor.







Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, ulaşımda herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı belirtildi.







Öte yandan, TEM otoyolunun 2. viyadük ile tünel girişine kadar olan yol çalışması nedeniyle bu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Söz konusu bölgede ulaşım zaman zaman akıcı yoğunluk gösteriyor.







Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede bugün de devam edeceğini bildirdi.







Tokat







Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.







Tokat'ta özellikle yüksek kesimlerde dün gece başlayan kar yağışı ile soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.







Bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor. Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş ile Çamlıbel mevkilerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.







Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.







Tokat-Sivas karayolunun Apancıl mevkisinde de kar yağışı devam ediyor. Ekipler, görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.







Antalya







Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisi kar, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı.







Akseki ilçesinde kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düştü. Buzlanma nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.







Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermedi. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.







Aksaray







Aksaray'ın Adana ve Nevşehir ile karayolu bağlantısı, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.







Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Aksaray'ı Adana ve Nevşehir'e bağlayan karayollarında ulaşım durdu.







Yoluna devam edemeyen araçlar, yetkililerce dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Öte yandan ekipler, yolların trafiğe açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.







Bingöl







Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 278 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.







Kentte dünden beri devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.







İl genelinde 278 köy yolu da ulaşıma kapandı.







İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının açılması için 39 araçla çalışmalarını sürdürüyor.







Konya







Konya'yı Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Alacabel Geçidi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.







Seydişehir-Akseki arasındaki 1825 rakımlı Alacabel Mevkisi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, araçların geçişine izin verilmiyor.



Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldiği öğrenildi.



Geçişlerine izin verilmeyen araçlar, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.







Kırşehir







Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir il sınırları içinde kalan bölümünde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.







Kırşehir'de dün akşam başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü ve bu nedenle Ankara-Kayseri karayolunda kar sürgünleri oluştu. Tipinin de etkisiyle karayolundaki görüş mesafesi Akpınar ilçesi Hamit köyü ve Mucur ilçesi yakınlarında 5 metreye kadar düştü.







Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, Kırıkkale ve Kayseri istikametinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.







Zonguldak







Kar yağışı nedeniyle kapanan Zonguldak-İstanbul karayolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara Türk Kızılayı tarafından kumanya dağıtıldı.







Kentte etkili olan kar yağışı yüzünden bir süre ulaşıma çift yönlü kapanan Zonguldak-İstanbul karayolu, ekiplerin kar küreme çalışması ile yeniden açıldı.







Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ve Ereğli Şubesi tarafından bu yolda bekleyen sürücü ve yolculara çay, kahve, meyve suyu, su ve yiyecek ikram edildi.







Bayburt







Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.







Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi ile Bayburt-Gümüşhane karayolunun Vauk Dağı Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Bu geçitlerde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bazı araçlar kaydı, kimi vatandaşlar araçlarıyla yolda mahsur kaldı.







Kar yağışı ve tipinin ilerleyen saatlerinde etkisini azaltmasıyla karayolları ile trafik ekipleri, her iki güzergahın ulaşıma açılmasına yönelik çalışma yaptı. Trafiğe kapanan yollar nedeniyle sürücüler, güzergah üzerindeki tesislere yönlendirildi.







Balıkesir







Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.







Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nın hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Hanlar mevkisinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Edremit ilçesini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda buzlanma oluştu.







İzmir limanından aldıkları yükü Yenice ilçesi Kalkım beldesi yakınında bulunan bakır madenine götürmek için yola çıkan 6 tır sürücüsü, Edremit-Kalkım karayolunun 15. kilometresinde buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir saat süren tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından sürücüler yollarına devam etti.







Sivas-Malatya karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı







Sivas-Malatya karayolunun Ulaş-Kangal bölümündeki Yağdonduran mevkisinde tipi etkili oluyor.







Tipi nedeniyle karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ulaş ilçesinden Malatya istikametine araç geçişine izin verilmiyor.







Bu arada Kangal-Gürün, Gürün-Pınarbaşı, Şarkışla-Pınarbaşı yollarında da tipi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.



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kaynak:trthaber