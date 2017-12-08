ETME BULMA DÜNYASI! KUŞA TEKME ATMAK İSTERKEN TREN YOLUNA YUVARLANDI
ABD'de tren bekleyen bir adam, peronda duran kuşa tekme atmak isterken dengesini kaybedip raylara yuvarlandı.
ABD'nin New York eyaletinin Jamestown şehrinde çekildiği anlaşılan görüntülerde bir adam, tren istasyonu peronunda kendi halinde duran bir kuşa tekme atmak isterken raylara düşüyor. Tren istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, raylara düşen adamın akıbeti bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Kudüs Kararının Altına Attığı İmza, Sosyal Medyayı Salladı
- Hayatlarında İlk Defa Deniz Gören Mülteci Çocukların Mutluluğu Görülmeye Değerdi
- Abd'nin Kudüs Kararına Suudi Arabistan'dan Göstermelik Tepki: Şiddetle Kınıyoruz
- Trump'ın Kudüs Kararına Erdoğan'dan Çok Sert Eleştiri: Neye Yaranmak İstiyorsun
- Avrupa Para Fonu Kuruluyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar