ABD'nin New York eyaletinin Jamestown şehrinde çekildiği anlaşılan görüntülerde bir adam, tren istasyonu peronunda kendi halinde duran bir kuşa tekme atmak isterken raylara düşüyor. Tren istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, raylara düşen adamın akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada