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Etme bulma dünyası! Kuşa tekme atmak isterken tren yoluna yuvarlandı

ETME BULMA DÜNYASI! KUŞA TEKME ATMAK İSTERKEN TREN YOLUNA YUVARLANDI

ABD'de tren bekleyen bir adam, peronda duran kuşa tekme atmak isterken dengesini kaybedip raylara yuvarlandı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Etme Bulma Dünyası! Kuşa Tekme Atmak İsterken Tren Yoluna Yuvarlandı(7/10)3

ABD'nin New York eyaletinin Jamestown şehrinde çekildiği anlaşılan görüntülerde bir adam, tren istasyonu peronunda kendi halinde duran bir kuşa tekme atmak isterken raylara düşüyor. Tren istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, raylara düşen adamın akıbeti bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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