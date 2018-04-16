ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE GELENE TOKİ'DEN EV HEDİYE EDİLECEK
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına TOKİ konutlarının bir kısmını hediye edeceğiz.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Etnospor Kültür Festivali`ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek." dedi.
"GELEN KONUKLARA EV HEDİYE EDİLECEK"
Karadağ, "Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Belki de Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kız Yurduna Giren Erkek Paniğe Neden Oldu! Yurt Ayağa Kalktı
- Çoğunluğu Afrika'lı 37 Kaçak Göçmen, Kamyon Kasasında Üst Üste Yakalandı
- Ermenistan'da Sular Durulmuyor! Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Türkler Ve Rusları Ayırmayı Başardık Diyen Macron'a Rusya'dan Da Yanıt: Ayırmadı
- Yunan Bakan'dan, Fetö'cü Askerlerle İlgili Skandal Açıklama
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
- Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
- Kerkük'te Türkmenlerin Seçim Konvoyuna Saldırı!
- Abd'de Ünlü Bir Avukat İklim Değişikliğini Protesto İçin Kendini Yaktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar