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Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
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Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene TOKİ'den Ev Hediye Edilecek

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE GELENE TOKİ'DEN EV HEDİYE EDİLECEK

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına TOKİ konutlarının bir kısmını hediye edeceğiz.

Tarih : 16 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek(6/10)2

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Etnospor Kültür Festivali`ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek." dedi.

"GELEN KONUKLARA EV HEDİYE EDİLECEK"

Karadağ, "Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Belki de Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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