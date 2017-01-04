ETO'O BEŞİKTAŞ İDMANINDA!
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Antalyasporlu Samuel Eto'o, siyah-beyazlı takımın idmanını izledi
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Samuel Eto'o bugün büyük sürpriz yaptı. Kamerunlu golcü, Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın idmanını seyretti. Eto'o, futbolculara ve teknik ekibe el salladıktan sonra idman sahasından ayrıldı.
kaynak:habertürk
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