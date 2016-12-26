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eto'o beşiktaş'a transfer olacak mı?

ETO'O BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Beşiktaş, sezon başında da gündemine gelen Samuel Eto'o'ya ara transfer döneminde kavuşmanın planlarını yapıyor.

Tarih : 26 Aralık 2016, 11:15
Puan Ver : Eto'o Beşiktaş'a Transfer Olacak Mı?(8/10)6


Beşiktaş, sezon başında da gündemine gelen Samuel Eto'o'ya ara transfer döneminde kavuşmanın planlarını yapıyor.



Gerek Cenk Tosun'un gerekse Vincent Aboubakar'ın Mario Gomez'in yerini dolduramaması üzerine rota yeniden Kamerunlu forvete döndü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in tecrübeli golcüyü kadrosunda görmek istediğini aktarması sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Antalyasporlu idarecilerden Samuel Eto'o randevusu aldı.



Tarafların çarşamba günü masaya oturması beklenirken, bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlı yöneticiler, Antalyaspor'a Eto'o'yu 6 aylığına kiralamak istediklerini iletecek.



Antalyaspor'un ise 1 milyon 500 bin Euro kiralama bedelinin yanı sıra Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu kiralık olarak istediği belirtiliyor. Tarafların anlaşması bekleniyor.



YÖNETİCİ TORUNOĞULLARI 99 NUMARALI ETO'O'YU BEĞENDİ

Bu arada Beşiktaş Kulübü Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları'nın sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi, transferin gerçekleşeceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.



 



kaynak:hürriyet








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