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eto'o gidiyor mu?

ETO'O GİDİYOR MU?

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o'ya hiçbir kulüpten teklif gelmediğini ve Eto'o'nun da takımdan gitme niyetinin olmadığını söyledi

Tarih : 21 Aralık 2016, 14:20
Puan Ver : Eto'o Gidiyor Mu?(9/10)7


Antalyaspor'un sabah yaptığı antrenmanı izleyen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Öztürk, Eto'o'ya hiçbir takımdan teklif gelmediğini ve Kamerunlu oyuncunun takımdan gitme niyetinin olmadığını dile getirdi.



"BURSASPOR MAÇINDA TAKIM KÖTÜ OYNADI"

Bursaspor maçında takımın kötü oynadığını ifade eden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Böyle bir seriden sonra yenilgi kötü oldu. 6 maç yenilmeden sonra özellikle 5 maç galibiyetten sonra Fenerbahçe'yi de yendik. Bu galibiyetlerden sonra yenilgi bizi biraz üzdü. Bu yenilgiden dolayı morali bozmamak gerekiyor. İlk 8 haftada nerede olduğumuz belliydi. İlk 8 haftada 3 puandan sonra böyle bir seriyi yakalamak, Bursa'da zor bir deplasman zaten orada da puan alamamak bunlarda normal şeyler. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda inşallah bu seriler olsun genel performanslar olsun daha da iyi yerlere geleceğiz. Sadece bizi üzen bursa maçında ilk yarı performansımız oldu. Antalyaspor'a yakışmayan bir performans oldu. Hocamızda zaten takımın performansını beğenmedi. Takım iyi oynadığı zaman neler yapabileceğini daha önceki maçlarda göstermişti" dedi.



"ETO'O'YA TEKLİF YOK"

Eto'o'ya hiçbir takımdan teklif gelmediğini dile getiren başkan Öztürk, "Eto'o ile ilgili hiçbir kulüple görüşme olmadı. Bize eto'o ile ilgili bir teklif ulaşmadı ve teklif yok. Sezon başında da söylemiştim. Şimdi de transfer dönemi gelince bu durumlar tekrar konuşuluyor biz bazı problemler yaşadıktan sonra oyuncumuzla ilgili. Şuanda çok iyi bir yerdeyiz. Eto'o bu takımın kaptanı ve gerçekten de değerli bir oyuncu. Hem Eto'o mutlu, hem biz çok mutluyuz. Biz oyuncumuzu göndermeyi düşünmüyoruz. Biz oyuncumuzla devam etmek istiyoruz. Gerçekten artılarını daha da iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz önümüzdeki dönemlerde. Şuanda da hiçbir kulüpten de resmi bir teklif gelmedi. İlgilenen kulüpler olabilir. Bu da çok normal oyuncunun kalitesinden dolayı. Biz oyuncumuzdan gayet memnunuz. Oyuncumuzu da göndermeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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