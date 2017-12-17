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Eto'o maçı yarıda bıraktı

ETO'O MAÇI YARIDA BIRAKTI

Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, Başakşehir maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 21:00
Puan Ver : Eto'o Maçı Yarıda Bıraktı(7/10)3

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Sameul Eto'o şoku yaşanıyor.

Takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli golcü, Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadı ve oyun alanından çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanan Kamerunlu golcü, yerini Mostapha El Kabir'e bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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