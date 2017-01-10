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Euro 4.00 Tl, Dolar 3.77 İle Rekor Kırdı
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Euro 4.00 TL, Dolar 3.77 ile rekor kırdı

EURO 4.00 TL, DOLAR 3.77 İLE REKOR KIRDI

Dün tarihi zirveyi göre dolar/TL bu sabah güne 3.72 seviyesinde başlarken, sonrasında 3.7770 seviyesi geçerek yeni rekorunu kırdı. Euro ise 4.0054 seviyesini aşarak tarihi rekoru kırdı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 10:17
Puan Ver : Euro 4.00 Tl, Dolar 3.77 İle Rekor Kırdı(8/10)11


Dolar ve Euro yeni güne rekorla başladı. Bankacılar dün TL'de negatif ayrışma için belirli bir haber ya da gelişme olmadığını, negatif ayrışmayı mevcut gelişmelerin oluşturmaya devam ettiğini söylediler.



Dolar/TL küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla 3.7770 seviyesini görerek rekor kırdı. Kur, saat 9.57 itibari ile bankalararası piyasada 3.97 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.0054 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Euro/TL şu saatlerde 3.98 seviyesinden işlem görüyor.





 



 



 



 



kaynak:hurriyet






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