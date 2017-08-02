EURO 4.1871 LİRA İLE TARİHİ ZİRVEYE ÇIKTI
İstanbul Kapalıçarşı'da tarihi rekor düzeye çıkan euro, 4.1871 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle 1.18 doların üzerine çıkan euro, lira karşısında da 4.1871 ile tarihi rekor düzeye tırmandı.Euro yeni zirvenin ardından 4.17 - 4.18 lira aralığına çekilirken, dolar da 3.53 liranın üzerine çıktı.
Kaynak: haberinburada
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