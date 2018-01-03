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EuroCup'ta derbiyi kazanan Darüşşafaka!

EUROCUP'TA DERBİYİ KAZANAN DARÜŞŞAFAKA!

EuroCup Top 16 Turu E Grubu ilk maçında Darüşşafaka deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 84-65 mağlup etti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 22:50
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EuroCup'ta Galatasaray Odeabank evinde Darüşşafaka'yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, Ege Arar'ın etkili oyunu ile ilk periyodu 17-15 önde geçti. 2'nci periyotta savunmasını sertleştiren Darüşşafaka, rakibine yalnızca 12 sayı imkanı verirken, rakip potaya 22 sayı gönderdi ve devreye 8 sayı farkla önde girdi: 29-37.

3'üncü periyotta vites artıran deplasman ekibi, Galatasaray Odeabank'ın tamamen oyundan düştüğü çeyrekte farkı 21'e yükseltti: 44-65. Son periyotta da rakibine oyuna dahil olma fırsatı vermeyen Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank'ı 84-65 mağlup ederek gruptaki ilk maçında ilk galibiyetine uzandı.

' ERMAN KUNTER İSTİFA' SESLERİ

Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka maçının 3'üncü çeyreğinin sonlarında Sinan Erdem Spor Salonu'nda "İstifa" sesleri yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ilk olarak alkışlarla takımını protesto ederken, daha sonra " Erman Kunter istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak koç Erman Kunter'i istifaya çağırdı. Galatasaray taraftarları daha sonra "Cimbombom halkındır, lisenin değil" ve "Topsakal bu takım senin eserin" tezahüratlarında bulundu.

HENRY WALKER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray Odeabank'ın yeni transferi Henry Walker, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Darüşşafaka karşısında çıktı. Dün resmen Galatasaray oyuncusu olan Walker, Darüşşafaka'ya karşı 7 sayı 3 ribaund 1 asistle mücadele etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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