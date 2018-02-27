EUROLEAGUE YÖNETİMİ, TÜRKLERE HAKARET EDEN YUNAN BAŞKANIN CEZASINI AZALTTI
EuroLeague yönetimi, Türk taraftarlara küfür eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'a verilen 1 yıllık men cezasını 5 aya düşürdü.
Fenerbahçe Doğuş taraftarlarına sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içeren ifadeler sonrası Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a EuroLeague tarafından verilen 1 yıllık cezanın 5 aya indirildiği açıklandı.
TÜRKLERE HAKARET ETMİŞTİ
Son maçta Fenerbahçe'ye mağlup olan Panathinaikos'ta Giannakopoulos, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birkaç gün önce kazandığınız galibiyetten sonra yazdıklarınızı sabırla bekledim, şakalarınızı takip ettim. Birçok Türk ve Yunan takipçim hesabımı tarihi bir savaş tartışmasına çevirerek saygısızca yorumlar yazdı. Bu yorumların hiçbiri benim görüşümü yansıtmamaktadır. Basketbol bir spordur ve savaş değildir. Ve sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye'de onun evine gelir ve onu kanatana kadar s....."
Kaynak: haberinburada
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