Fenerbahçe Doğuş taraftarlarına sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içeren ifadeler sonrası Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a EuroLeague tarafından verilen 1 yıllık cezanın 5 aya indirildiği açıklandı.

TÜRKLERE HAKARET ETMİŞTİ

Son maçta Fenerbahçe'ye mağlup olan Panathinaikos'ta Giannakopoulos, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birkaç gün önce kazandığınız galibiyetten sonra yazdıklarınızı sabırla bekledim, şakalarınızı takip ettim. Birçok Türk ve Yunan takipçim hesabımı tarihi bir savaş tartışmasına çevirerek saygısızca yorumlar yazdı. Bu yorumların hiçbiri benim görüşümü yansıtmamaktadır. Basketbol bir spordur ve savaş değildir. Ve sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye'de onun evine gelir ve onu kanatana kadar s....."

Kaynak: haberinburada