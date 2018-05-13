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EV ALACAKLARA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE! BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR


Ev alacaklara müjde üstüne müjde! Bir indirim daha geliyor
Tarih : 13 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Ev Alacaklara Müjde Üstüne Müjde! Bir İndirim Daha Geliyor(7/10)3

Hükümetin geçen hafta, tapu harcı ve KDV indirimleri başta olmak üzere birbiri ardına açıkladığı konut teşviklerine emlak sektöründen de destek geldi. Ziraat Bankası öncülüğünde konut kredisi faizlerinin aylık yüzde 0,98'e çekilmesinin ardından, gayrimenkul sektörü de peşin alımlarda yüzde 20 indirim için düğmeye bastı.

ÜÇ DERNEK BİR ARAYA GELDİ

Üyelerine söz konusu kampanyaya katılma çağrısı yapan derneklerin, konut sektöründe satışları canlandıracak indirim kampanyasının resmi duyurusunu 15 Mayıs Salı günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) destek vereceği kampanyaya ilk etapta en az 40 konut firmasının katılması bekleniyor. Böylece konut almak isteyenler için aylık 1.23'ten 0.98'e inen faiz desteğinin ardından inşaat firmaları da faiz indirimine ek olarak yüzde 20'lik fiyat avantajı sunacak.

KONUT SATIŞINDA REKOR BEKLENİYOR

Müteahhitler bu kampanyayla beklemeye geçen konut taleplerini satışa döndürmeyi amaçlıyor. İnşaat sektörünü canlandırmak için elini taşın altına koyan sektör, gerek hükümetin teşvikleri gerekse bankaların faiz indirimlerinin ardından başlatacakları bu kampanyayla birlikte 2018'de konut satışlarında yine bir rekor bekliyor. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl 1 milyon 450 bin konut satışı yapıldı.

İnşaat sektörü, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra ekonomide çarkların dönmesini ve konut satışlarını hızlandırmak için Emlak Konut GYO öncülüğünde güç birliği kampanyası düzenlemişti. Emlak Konut GYO, 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlattığı 120 ay TÜFE'li kampanya da satışları yükselterek sektöre ivme katmıştı. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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