Adana'da polisin operasyon yaptığı evde, 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Adana'da polisin operasyon yaptığı evde, 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

CEPHANELİK GİBİ EV

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Yeşilyuva mahallesine bulunan bir eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, 78 fişek ve çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili Halil İbrahim A. (34) gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Kaynak: haberinburada