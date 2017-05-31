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ev sahipleri dikkat! bunu yapana çifte ceza

EV SAHİPLERİ DİKKAT! BUNU YAPANA ÇİFTE CEZA

Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda hem alıcı hem satıcı cezalı duruma düşecek

Tarih : 31 Mayıs 2017, 08:42
Puan Ver : Ev Sahipleri Dikkat! Bunu Yapana Çifte Ceza(10/10)12


Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tapu harcının eksik yatırılması durumunda Maliye Bakanlığı'nın, hem eksik bedelin faizini hem de vergi cezasını aldığını aktardı. Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda hem alıcının hem satıcının cezalı duruma düştüğüne işaret eden Şahin, harcı az ödeyenlerin de “vergi kaçakçısı” muamelesi gördüğünü bildirdi. Şahin “Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın” dedi.



‘BELEDİYELER GÜNCELLEMELİ'



Gazete Habertürk'ün haberine göre Şahin, tapu dairelerinin, alım satımlarda belediyelerden rayiç bedel getirilmesini istediklerini, fakat belediyelerin güncelleme yapmadıkları için 40 yıl önceki rayiç bedeli söylediklerini aktardı.



Şahin, vatandaşın böyle durumlarda tapu memuruna evin gerçek bedelini söylemesi gerektiğini vurguladı. Mahmut Şahin, vergi cezalarının yeniden yapılandırıldığını, ödenmesi gereken vergide ise yüzde 50 indirim yapıldığını sözlerine ekledi.

 



 



kaynak:haber7








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