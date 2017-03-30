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EVDE KISTIRILAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA


EVDE KISTIRILAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA
Tarih : 30 Mart 2017, 11:10
Puan Ver : Evde Kıstırılan Teröristlerle Çatışma(10/10)9


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Salihiye Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi.  Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.  Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Evde  Kıstırılan  Teröristlerle  Çatışma    haber

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