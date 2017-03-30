EVDE KISTIRILAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Salihiye Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:hürriyet
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