Evde Tek Başına filmindeki baba rolüyle tanınan ABD'li oyuncu John Heard kaldığı otel odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

ABD'li aktör John Heard, 72 yaşında hayatını kaybetti. John Heard, Evde Tek Başına film serisinde baba rolünde yer almıştı.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

John Heard, Kaliforniya'daki bir otel odasında ölü bulundu. Aktör, günler önce sırtından küçük bir operasyon geçirmişti. John Heard'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

John Heard'ün ölüm haberini alan aktör arkadaşı Robert Patrick, "Büyük yetenekli bir aktör! Onunla çalışma, onu izleme ve onunla zaman geçirme şansı bulduğum için çok minnettarım. Bu trajik bir haber..." yazan bir Instagram paylaşımı yaptı.

Kaynak: haberinburada