Psg, Mbappe İle Fransa Kupasında Finale Uçtu
Sürücüsüz Otomobilleri Bekliyorduk Uçan Araçlar Geldi!
Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in Kellesini Böyle Vurdu!
Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Edis, Konser Sırasında Çocuk Hayranlarının İzdihamına Uğradı
Almanya Kupası Finalinde Bayern Münih'in Rakibi Eintracht Frankfurt!
Evden Kaçan Kedicik Adnan Oktar'ın Başını Yaktı!
Fatih Terim'den Sert Sözler: En Büyük Hatam Oyunculara Güvenmek
Akhisarsporlu Seleznyov'dan Olay Sözler: Rakip Barcelona Değil
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Adaylıkla İlgili Kararını Verdi
Okan Buruk'tan Final Yorumu: İnsanlar Sokaklara Döküldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurocup Şampiyonu Galatasaray'ı Tebrik Etti
Hastanelik Olup Teşhisi Koydu: Kenewoman Oldum
Her Şeyi İtiraf Etti! Yakılan İş Adamı Cinayetinde Korkunç Detaylar
Nato'da Üst Düzey Görev! İki Dönem Komuta Türkiye'de
Fenerbahçe Doğuş Seride 1-0 Öne Geçti
Bu Gurur Hepimizin! Galatasaray Eurocup'ta Şampiyon Oldu
Ziraat Türkiye Kupasında Büyük Sürpriz! Galatasaray Veda Etti
Ak Parti Ve Chp'den Canlı Yayında Erken Seçim Restleşmesi!
Galatasaray Taraftarından Latovlevici'ye Büyük Tepki

Evden kaçan kedicik Adnan Oktar'ın başını yaktı!

EVDEN KAÇAN KEDİCİK ADNAN OKTAR'IN BAŞINI YAKTI!

Adnan Oktar'ın yanından kaçan kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'a karşı koruma tedbiri aldırdı. Adnan Oktar, eğer karara uymazsa hapis cezası alacak.

Tarih : 19 Nisan 2018, 01:10
Puan Ver : Evden Kaçan Kedicik Adnan Oktar'ın Başını Yaktı!(10/10)6

Adnan Oktar'ın yanından firar eden ve açıklamalarıyla gündem yaratan kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'a karşı koruma tedbiri aldırdı. İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi, Adnan Oktar ve Didem Ürer'in de aralarında yer aldığı bir çok kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Karara uyulmaması durumunda ise 6 aylık hapis cezası var.

ADNAN OKTAR HAKKINDA SERT AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçmış ve Oktar ile ilgili bir çok iddialarda bulunmuştu. Adnan Oktar cephesinden de Ceylan Özgül'e yönelik sert açıklamalar ve suçlamalarda bulunulmuştu.

ADNAN OKTAR VE EKİBİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu konuyla ilgili son gelişme ise Ceylan Özgül cephesinden geldi. Mahkemeye başvuran Özgül, Adnan Oktar ve ekibi hakkında şikayetçi oldu.

CEYLAN ÖZGÜL'E YAKLAŞMAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 12 Nisan'da verdiği karar ile Emine Mine Kalça, Gülgün Göktan, Kartal İş, Sinem Hacer Tezyapar hakkında 4 ay süre ile Ceylan Özgül'e yanına yaklaşmama, hakaret etmeme kararı verildi.

ADNAN OKTAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Didem Ürer, Bora Yıldız, Erkan Mamati, Mustafa Işık, Hüseyin Alpar Sayın, Cem Sedat Altan'ın 4 ay süre ile Ceylan Özgül'e karşı şiddet tehditi, hakaret aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, konuta, okula, iş yerine yaklaşılmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesine yönelik karar çıktı.

Verilen tedbir kararına aykırı hareketi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis verileceğine dair ihtarına, bunun tekrarı halinde 15-30 gün hapis cezası verileceğine ve bunun da tekrarlaması halinde 6 aya kadar zorlama hapis verileceğine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evden  Kaçan  Kedicik  Adnan  Oktar  In  Başını  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER