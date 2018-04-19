Adnan Oktar'ın yanından firar eden ve açıklamalarıyla gündem yaratan kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'a karşı koruma tedbiri aldırdı. İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi, Adnan Oktar ve Didem Ürer'in de aralarında yer aldığı bir çok kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Karara uyulmaması durumunda ise 6 aylık hapis cezası var.

ADNAN OKTAR HAKKINDA SERT AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçmış ve Oktar ile ilgili bir çok iddialarda bulunmuştu. Adnan Oktar cephesinden de Ceylan Özgül'e yönelik sert açıklamalar ve suçlamalarda bulunulmuştu.

ADNAN OKTAR VE EKİBİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu konuyla ilgili son gelişme ise Ceylan Özgül cephesinden geldi. Mahkemeye başvuran Özgül, Adnan Oktar ve ekibi hakkında şikayetçi oldu.

CEYLAN ÖZGÜL'E YAKLAŞMAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 12 Nisan'da verdiği karar ile Emine Mine Kalça, Gülgün Göktan, Kartal İş, Sinem Hacer Tezyapar hakkında 4 ay süre ile Ceylan Özgül'e yanına yaklaşmama, hakaret etmeme kararı verildi.

ADNAN OKTAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Didem Ürer, Bora Yıldız, Erkan Mamati, Mustafa Işık, Hüseyin Alpar Sayın, Cem Sedat Altan'ın 4 ay süre ile Ceylan Özgül'e karşı şiddet tehditi, hakaret aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, konuta, okula, iş yerine yaklaşılmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesine yönelik karar çıktı.

Verilen tedbir kararına aykırı hareketi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis verileceğine dair ihtarına, bunun tekrarı halinde 15-30 gün hapis cezası verileceğine ve bunun da tekrarlaması halinde 6 aya kadar zorlama hapis verileceğine karar verildi.

Kaynak: haberinburada