EVE MERDİVENLE GİRDİ, KENDİNİ REDDEDEN KADINI ÖLDÜRÜP KIZINI YARALADI!
İzmir'de daha önce teklifini reddeden kadının evine, yanında getirdiği merdivenle tırmanıp giren yaşlı adam, kadını ve kızını pompalı tüfekle vurup kaçtı. Kadın hayatını kaybederken kızı ağır yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşlı adam, teklifini reddeden yaşlı kadının apartmanına merdiven dayayıp gece yarısı balkondan eve girdi. Pompalı tüfekle içeri giren yaşlı adam, kadını öldürürken kızını da ağır yaraladı.
APARTMANA DAYADIĞI MERDİVENLE EVE GİRDİ
İzmir'de 62 yaşındaki Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, 55 yaşındaki Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci katın balkonuna çıktı.
TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ KADIN VE KIZINI POMPALIYLA VURUP KAÇTI
Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K., av tüfeğiyle teklifini reddeden Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı.
Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE KURTARILAMAZKEN KIZI YARALANDI
Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
TEKLİFİNE KARŞILIK VERMEYEN KADINI, ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi.
Vicdan Özetçi'nin teklifine karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikayette bulunduğu ifade edildi.
Polis ekiplerinin Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, Gülme Krizine Soktu!
- Seçimden Önce Bedelli Çıkacak Mı? Erdoğan Tartışmalara Noktayı Koydu
- Abdullah Gül'ün 'aday Değilim' Çıkışına Erdoğan'dan İlk Tepki
- 'siz Çanakkale'deki 15'ler Değilsiniz' Deyip Chp'yi Topa Tuttu!
- Emek Hırsızları, Avukatın Aracından Dava Dosyalarını Çaldı
EKONOMİ HABERLERİ
- Akın Akın Geldiler! Nisan Ayında 1 Milyon Barajı Aşıldı
- İstanbullulara Müjde! Dev Projenin Yüzde 90'ı Tamamlandı
- Nefesler Tutuldu! Zirvede 2 Milyar Liralık Dev Kapışma
- Çiftlik Bank'ın Karakutusu Kirli İşleri Anlattı: 322 Milyon Tl'lik Açığı Bitcoin'le Kapattık
- Başbakan Yıldırım, İmar Barışı İçin Müjdeyi Verdi!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar