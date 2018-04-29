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Eve Merdivenle Girdi, Kendini Reddeden Kadını Öldürüp Kızını Yaraladı!

Eve merdivenle girdi, kendini reddeden kadını öldürüp kızını yaraladı!

EVE MERDİVENLE GİRDİ, KENDİNİ REDDEDEN KADINI ÖLDÜRÜP KIZINI YARALADI!

İzmir'de daha önce teklifini reddeden kadının evine, yanında getirdiği merdivenle tırmanıp giren yaşlı adam, kadını ve kızını pompalı tüfekle vurup kaçtı. Kadın hayatını kaybederken kızı ağır yaralandı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : Eve Merdivenle Girdi, Kendini Reddeden Kadını Öldürüp Kızını Yaraladı!(6/10)2

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşlı adam, teklifini reddeden yaşlı kadının apartmanına merdiven dayayıp gece yarısı balkondan eve girdi. Pompalı tüfekle içeri giren yaşlı adam, kadını öldürürken kızını da ağır yaraladı.

APARTMANA DAYADIĞI MERDİVENLE EVE GİRDİ

İzmir'de 62 yaşındaki Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, 55 yaşındaki Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci katın balkonuna çıktı.

TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ KADIN VE KIZINI POMPALIYLA VURUP KAÇTI

Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K., av tüfeğiyle teklifini reddeden Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMAZKEN KIZI YARALANDI

Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TEKLİFİNE KARŞILIK VERMEYEN KADINI, ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi.

Vicdan Özetçi'nin teklifine karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikayette bulunduğu ifade edildi.

Polis ekiplerinin Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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