Toyota Hibrit Test Sürüşüne Yeni Bir Boyut Getirdi
Güneş Işınları İle Kilo Verebilirsiniz!
Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu
Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de Halka Hitap Edecek
Epdk'dan Flaş Açıklama
Fenerbahçe Kaleci Transferini Bitirdi!
Şehit Polis Dündar'ı, Son Yolculuğuna 15 Bin Kişi Uğurladı
Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor
İstanbul'da Termometreler 39 Dereceyi Gösterdi
İrem Derici İle Lider Şahin Ayrıldı
Yarın Gelecek Kuzey Afrika Sıcaklarına Bu Önlemleri Alın!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'e Sert Yanıt
İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...

evernote, hangi mobil platformlardan çekiliyor?

EVERNOTE, HANGİ MOBİL PLATFORMLARDAN ÇEKİLİYOR?

Not alma uygulaması Evernote, internet sitesinden önemli bir açıklama yaptı. Bakalım Evernote, hangi mobil platformlardan çekiliyor?

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Evernote, Hangi Mobil Platformlardan Çekiliyor?(8/10)8


Not alma uygulaması Evernote, internet sitesinden önemli bir açıklama yaptı. Bakalım Evernote, hangi mobil platformlardan çekiliyor?



Bundan 5 yıl öncesine bakıldığında mobil pazar, işletim sistemi anlamında biraz daha hareketliydi. O zamanlarda da iOSve Android'inkesin hakimiyeti vardı ancak Microsoft, BlackBerryve hatta Nokiagibi firmalar da mobil işletim sistemleriyle pazarda yer almaya çalışıyorlardı. Ancak sektör, artık tamamen iOSve Android'ineline geçti. Böyle olunca da mobil uygulamalar, diğer sistemler için desteklerini kesmeye başladı. Bunlardan birisi de bir not alma uygulaması. Bakalım Evernote, hangi mobil platformlardan çekiliyor?



Birçok uygulamanın sadece iOS ve Android için çıktığı bu dönemde, bazı geliştiriciler de BlackBerryve WindowsPhonegibi cihazlar için desteğini kesmeye başladı. Bunlardan birisi de Evernoteoldu. Uygulamanın sitesinden bir bildiri yayınlandı.



Açıklamada, uygulama için Blackberryve WindowsPhoneiçin desteğinin 29 Haziran‘dan itibaren kesileceği ve bu platformlarda uygulamayı kullananların, kullanımlarına devam edileceği bildirildi. Ancak bundan sonra uygulamanın indirilemeyeceğini ve son güncellemelerin gelmeyeceği de belirtildi.



Ancak kullanıcıların oluşturduğu belgeler, bu destek kesintisinden etkilenmeyecek. Bazı mobil uygulamaların yukarıda belirtilen platformlardan yavaş yavaş çekilmesi tesadüf değil. Özellikle Microsoft, mobil işletim sistemi konusunda beklediği çıkışı yapabilecek mi?



TV+ ve fizy artık D&R mağazalarında








Etiketler: Evernote  Hangi  Mobil  Platformlardan  Çekiliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER