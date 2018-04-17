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Everton A Takım Koçu Ferguson: Cenk Tosun Gerçek Bir Bitirici
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Everton A Takım Koçu Ferguson: Cenk Tosun Gerçek Bir Bitirici

EVERTON A TAKIM KOÇU FERGUSON: CENK TOSUN GERÇEK BİR BİTİRİCİ

Everton A takım koçu Duncan Ferguson, Milli futbolcu Cenk Tosun için "gerçek bir bitirici" dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Everton A Takım Koçu Ferguson: Cenk Tosun Gerçek Bir Bitirici(8/10)4

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, A takım koçu Duncan Ferguson'dan övgü dolu sözler aldı.

"PREMIER LIG'DE KENDİSİNE YER BULDU"

Everton internet sitesine konuşan Ferguson, "Cenk Tosun gerçek bir bitirici. Bence artık Premier Lig'de kendisine yer buldu. Beşiktaş'tayken devre arası olmuştu, o yüzden bize hazır gelmedi. Ancak burada çok sıkı çalıştı. Premier Lig'de kendinize yer bulmak zordur ancak Cenk bunu attığı gollerle başardı. Gollerin devamını gelmesini umuyoruz" dedi.

CENK: "BANA HEP İNANDI"

Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Duncan Ferguson'un kendisine çok yardımcı olduğunu belirtmiş ve '"uncan bana her zaman inandı. Oynamadığım zamanlarda bile yanımda oldu, bana destek verdi." sözlerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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