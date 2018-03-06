EVERTON, CENK TOSUN'DAN SONRA BİR FORVET TRANSFERİ DAHA YAPIYOR
İngiliz ekibi Everton, gol yollarındaki problem nedeniyle golcü transfer etme kararı aldı. Cenk Tosun'u kadrosunda bulunduran ekip, Jamie Vardy'yi de gözüne kestirdi.
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazeteleri The Mirror ve The Guardian, milli oyuncu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı. Fotomaç'ın haberine göre gol yollarındaki sorunun çözülebilmesi için santrfor transferinin şart olduğuna karar veren Ada ekibinin transfer listesinde ilk sıraya aldığı isimse Leicester City'nin İngiliz milli golcüsü Jamie Vardy.
TRANSFER OLMA İHTİMALİ YÜKSEK
Haberde milli oyuncunun eski bir Everton taraftarı olması ve onu Leicester City takımına kazandıran Steve Walsh'un da şu anda Everton'da futbol direktörlüğü yapmasından ötürü transfer ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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