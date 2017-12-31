EVERTON, CENK TOSUN'U ŞATODA OTURTACAK
İngiliz ekibi Everton, transferi için anlaşmaya vardığı Cenk Tosun'u adeta şatoda oturtacak.
Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'un, İngiltere'de kalacağı ev belli oldu.
İngiltere basını, Cenk Tosun'un Everton için sağlık kontrollerinden geçtiğini iddia etmişti. Sporx'te yer alan haberde Cenk'in Everton'la görüşerek anlaşmaya vardığı kaydedildi. Habere göre golcü oyuncu transferin gerçekleşmesi durumunda yılda 4 milyon Euro kazanacak. Everton Kulübü, lüks evlerde konaklaması için Cenk Tosun'a da benzer bir hizmet vereceği belirtildi.
KİRASI 6 BİN STERLİN
Futbol sahası, yüzme havusu bulunan evin aylık kirasının 6 bin sterlin olduğu ifade edildi. Everton'ın daha önceki birçok transferini de bu evlerde ağırladığı kaydedildi.
İşte Cenk Tosun'un yeni evinden fotoğraflar...
Kaynak: haberinburada
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