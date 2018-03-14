EVERTON HOCASI, TAKIMIN YENİ PENALTICISINI CENK TOSUN YAPTI
İngiliz ekibi Everton'da Sam Allardyce, Rooney'in penaltı kaçırmasının ardından bu görevi artık Cenk Tosun'a verdi.
Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da 3-1 kazanılan sonra Brighton maçında penaltı kaçıran Wayne Rooney'le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.
Rooney'nin son kaçırdığı penaltının ardından jet bir karar veren 'Big Sam' lakaplı teknik adam, Türkiye'deki penaltı performansı mükemmel olan Cenk Tosun'u takımın yeni penaltıcısı yaptı.
PENALTI ATMA GÖREVİNİ CENK'E VERDİ
2008'den beri Türkiye'de 25 penaltı kullanan Cenk Tosun bu atışların 24'ünü gole çevirdi. Bu istatistiğe güvenen Allardyce, penaltı atma görevini Wayne Rooney'den alıp Cenk Tosun'a verdi.
BUGÜNE KADAR TEK PENALTI KAÇIRDI
Cenk'in kaçırdığı tek penaltı ise 6 yıl önce Gaziantepspor forması giyerken İBB kalecisi Eduardo'ya takıldığı atış. Fakat Cenk bu maçta bir gol daha atarak takımını 2-1'lik galibiyete taşımış ve kendini affettirmişti.
Milli oyuncumuz, Beşiktaş'ta ise 12 kez beyaz noktaya gelmiş ve 12'sinde de ağları sarsmayı başarmıştı.
İngiliz golcü ise kariyerinde kullandığı 49 penaltıda 37 kez topu ağlarla buluşturmuş, 12 penaltıyı ise kaçırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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