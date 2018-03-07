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Everton taraftarına umut aşıladı: Daha iyi olacak

EVERTON TARAFTARINA UMUT AŞILADI: DAHA İYİ OLACAK

Everton forması giyen Cenk Tosun, "Dubai kampı benim için iyiydi. Daha iyi olacağım. Şu anda iyi uyum sağladım diyebilrim." ifadesini kullandı.

Tarih : 07 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Everton Taraftarına Umut Aşıladı: Daha İyi Olacak(7/10)3

Cenk Tosun, Everton Kulübü'nün televizyon kanalına bir röportaj verdi. İngiliz ekibinde ilk golünü geçtiğimiz hafta Burnley karşısında atan 26 yaşındaki forvet, yeni takımı, takım arkadaşları ve takıma alışmasına yönelik açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun, takımda çok kaliteli futbolculara sahip olduklarını belirterek, " Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney, Oumar Niasse, Dominic Calvert-Lewin, Yannick Bolasie... Böyle oyuncularla oynamak benim için çok iyi. Kendilerini tam olarak tandığım zaman işler daha da iyi gitmeye başlayacak. Dubai kampı benim için iyiydi. Özellikle yeni takım arkadaşlarımı tanımam açısından faydalı oldu. Benim gelişmeme katkı sağlayan bir gün oldu" dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Etrafındaki oyuncular ve teknik adamların kendi gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan yıldız futbolcu, "Bu yüzden daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu ana kadar iyi uyum sağladım diyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımın ve teknik heyetin desteğini hissediyorum" diye konuştu.

Premier Lig'de aldıkları son yenilgiyi artık geride bırakmaları gerektiğini söyleyen milli futbolcu şöyle devam etti:

"BRIGHTON MAÇI ZOR OLACAK"

"Şimdi artık Burnley'yi mümkün olduğunca çabuk geride bırakmalıyız ve Brighton maçına odaklanmalıyız. Çünkü Goodison Park'ta taraftarımızın önünde gerçekten iyiyiz. Ancak zor bir maç olacak. Umarım galibiyete ulaşacağız".


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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