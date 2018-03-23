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Everton Transfere Doymuyor! Cenk Tosun'a Kötü Haber
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Everton transfere doymuyor! Cenk Tosun'a kötü haber

EVERTON TRANSFERE DOYMUYOR! CENK TOSUN'A KÖTÜ HABER

Devre arasında Cenk Tosun ve Theo Walcott'ı kadrosuna katan Everton'da yeni rota Jamie Vardy... İngiliz futbolcunun transferi gerçekleşirse Cenk Tosun'un ilk 11 şansı zora girebilir.

Tarih : 23 Mart 2018, 17:40
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Everton'da kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan ve yerine Shakhtar'ın Teknik Direktörü Fonseca'nın getirileceği öne sürülen Sam Allardyce, şimdiden önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Peki Milli yıldızımız Cenk Tosun'un durumu ne olacak? İşte Everton'daki son gelişmeler ve transfer detayları...

İngiliz basınında da çıkan haberlere göre; devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Everton, Cenk Tosun ve Theo Walcott'la yetinmeyerek birbirinden önemli isimleri kadrosuna katacak.

İLK HEDEF WILSHERE

Yaz transfer döneminde de cömertliğini koruyacak olan İngiliz ekibinde ilk hedef Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jack Wilshere. Jack Wilshere, Arsenal'le sözleşme yenilemeye sıcak bakmazken Everton'ın devreye girdiği öğrenildi.

PHIL JONES DÖNEBİLİR

Everton ayrıca Manchester United'dan Phil Jones'u da kadrosuna katmak istiyor. Sam Allardyce'ın talebiyle bu transfer için harekete geçen Everton defansını kuvvetlendirmek istiyor.

VARDY BOMBASI

Asıl bomba ise başka. Everton'ın diğer bir hedefi Leicester'ın golcüsü Jamie Vardy. Cenk Tosun'u da ilgilendiren bu transfer girişimi gerçekleşir mi bilemiyoruz, ancak olursa İngiltere'de büyük ses getirmesi bekleniyor.

Takımın sportif direktörü olan Steve Walsh'un özel olarak ilgilendiği bu transfer biraz da Walsh'un geleceğine bağlı. Çünkü Everton'un Walsh'un yerine PSV'den Marcel Brands'ı göreve getireceği söyleniyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumda Cenk'in daha çok çalışması ve teknik direktörün gözüne girmesi gerekecek. Fakat Cenk'in yanı sıra başarısını kanıtlamış bu isimleri kesmesi zorlu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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