Everton'ın devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, kendisi ile birlikte Türk taraftarları da İngiliz ekibine bağladı.

Beşiktaş'tan devre arasında 22 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz basınına konu oldu. SBNation'da yer alan bir makalede Cenk Tosun, Everton için sadece bir golcü değil, aynı zamanda taraftar sayısını arttıran bir isim olarak gösterildi.

"EVERTON BİR ÇOK TÜRK TARAFTARIN İKİNCİ TAKIMI OLDU"

İngiliz ekibi Everton'ın Cenk Tosun'u transfer ederek başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere birçok Türk futbolseveri de kazandığı dikkat çekilirken "Everton, Türkiye'deki birçok taraftarın ikinci takımı oldu" denildi. Everton maçlarında Türk taraftarların eksik olmadığı belirtilen yazıda, İngiliz ekibi yöneticilerinin bile bu kadarını tahmin etmediği vurgulandı. Everton'ın maçlarını oynadığı Goodison Park'ta Türk taraftarların Beşiktaş logolu pankartlar hazırladığı da hatırlatıldı. Türk taraftarların hem Everton'a hem de Cenk Tosun'a destek çıktıkları yazıldı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI EVERTON FANI OLDU"

Everton'la anlaşma yapıldıktan sonra Cenk Tosun'un Vodafone Park'ta taraftarlara vedası sırasında yaşananlara dikkat çekilen yazıda genellikle bu tür transferlerin ardından takımdan giden futbolculara pek hoş bakılmadığı belirtilirken Cenk Tosun'un ise daha da çok sevilmeye başlandığına dikkat çekildi. Beşiktaş taraftarlarının Everton'a giden idollerini İngiltere'de de takip etmeye devam ettiği vurgulanırken bu transferle çok sayıda Beşiktaş taraftarının bir gecede aynı zamanda 'Everton' fanı da olduğu vurgulandı.

Kaynak: haberinburada