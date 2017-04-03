

Anayasa değişikliğine ilişken halk oylamasına sayılı günler kaldı. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına devam ediyor. Siyasi partilere bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.







Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yana yana çadır kuran CHP ve AK Parti teşkilatları broşür dağıtıyor ve neden "evet" ya da "hayır" dediklerini gerekçeleriyle anlatıyor.







AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, "Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evladıdır" sözüyle çalışmalarını sürdürdüklerine ifade etti.







kaynak:haberler