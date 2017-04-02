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evet mitingi için ankara'da toplu taşıma ücretsiz

EVET MİTİNGİ İÇİN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni için, otobüs ve metroların ücretsiz olacağını belirtti.

Tarih : 02 Nisan 2017, 13:47
Puan Ver : Evet Mitingi İçin Ankara'da Toplu Taşıma Ücretsiz(10/10)7


Nisan Pazar günü EGO otobüsleri ve metro saat 10:00 – 19:00 arasında ücretsiz olacak.



Belediyenin televizyon reklamlarıyla da duyurduğu ‘ücretsiz toplu taşımayı' Melih Gökçek Twitter'dan şu mesajla duyurdu;



Miting için bu maliyeti kimin ya da hangi kurumun karşılayacağı henüz belli değil.









 



 



 



 



kaynak:sözcü








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