Evi Yanan Nine 'kocam Eve Gelince Beni Bulamaz' Deyip Çıkmak İstemedi
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Evi yanan nine 'Kocam eve gelince beni bulamaz' deyip çıkmak istemedi

EVİ YANAN NİNE 'KOCAM EVE GELİNCE BENİ BULAMAZ' DEYİP ÇIKMAK İSTEMEDİ

Karaman'da, evinde yangın çıkan yaşlı kadın "Kocam eve gelince beni bulamaz" diyerek itfaiye ekiplerinin yardım talebini geri çevirdi. Zor ikna edilen yaşlı kadın sedyeyle taşındı.

Tarih : 16 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Evi Yanan Nine 'kocam Eve Gelince Beni Bulamaz' Deyip Çıkmak İstemedi(10/10)6

Karaman'da, evinde yangın çıkan Adviye Dinçer (83), "Kocam eve gelince beni bulamaz" diyerek itfaiye ekiplerinin yardım talebini geri çevirdi. Yakınları tarafından ikna edilen Dinçer, duman kaplayan evinden sedye ile çıkarılıp, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

EVİ YANARKEN KAPIYI İTFAİYEYE AÇMAK İSTEMEDİ

Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mevlüt Dinçer (85), rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için hastaneye gitti. Eşi Adviye Dinçer de evde yalnız kaldığı sırada iddiaya göre, çamaşır makinesinin elektrik aksamından yangın çıktı. Yangın nedeniyle evi saran duman dışarı sızınca, durumu fark eden komşuları itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeri girip alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yaşlı kadın kapıyı açmak istemedi.

"KOCAM EVE GELİNCE BENİ BULMAZ" DİYEREK DIŞARI ÇIKMAK İSTEMEDİ

Bunun üzerine itfaiye ekibi kapıyı kırıp alevleri söndürdü. Ekipler, yangını kendi çabasıyla söndürmeye çalışırken koltuk değneğinin bir kısmı yanan Adviye Dinçer'i evden çıkarmaya çalıştı. Ancak Dinçer, "Kocam eve gelince beni bulamaz" diyerek dışarı çıkmak istemedi. Yakınlarının gelmesi üzerine ikna edilen Adviye Dinçer, sedye ile evinden çıkarılıp hazırda bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Dinçer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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