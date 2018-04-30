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Evin reisi şimdiden belli! 'Sero'dan kaynanaya nişan ambargosu

EVİN REİSİ ŞİMDİDEN BELLİ! 'SERO'DAN KAYNANAYA NİŞAN AMBARGOSU

Seren Serengil - Yaşar İpek çifti nişanlandı. Nişan törenine Seren Serengil'in isteği üzerine kayınvalidesi ve görümcesi katılmadı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Evin Reisi Şimdiden Belli! 'sero'dan Kaynanaya Nişan Ambargosu(7/10)3

İnişli çıkışlı ilişkileriyle gündemden düşmeyen Seren Serengil - Yaşar İpek çifti nişanlandı.

YAŞAR İPEK'TEN "SEROM'U SEVİYORUM" PAYLAŞIMI

Nişan öncesi çiftin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Yaşar İpek, arkasına "Serom'u Seviyorum" yazdırdığı gömleğiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

KAYINVALİDESİ VE GÖRÜMCESİNİ NİŞANDA İSTEMEDİ

Seren Serengil ise sosyal medyada verdiği cevaplarla nişan öncesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Takipçilerinin "Kayınvaliden ve görümcen nişana katılmayacak mı?" sorusuna "Evet ben öyle uygun gördüm." cevabını verdi.

YEŞİL KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Nişan töreninde ise Serengil giydiği yeşil renk kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nişana, Lerzan Mutlu, Demet Akalın - Okan Kurt çifti ve modacı Gülşah Saraçoğlu gibi ünlü simalar katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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