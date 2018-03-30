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Evinde beslediği devasa kertenkelelere yem oldu

EVİNDE BESLEDİĞİ DEVASA KERTENKELELERE YEM OLDU

Ronald Huff'ın 2002 yılındaki ölümü yeniden gündeme geldi. Evinde dev kertenkeleler besleyen adamdan bir süre haber alınamayınca eve giren polisler, Huff'ı yiyen kertenkeleleri görünce şoke olmuştu.

Tarih : 30 Mart 2018, 02:20
Puan Ver : Evinde Beslediği Devasa Kertenkelelere Yem Oldu(7/10)3

Animal Planet (Hayvan Gezegeni) adlı kanalda yayınlanan program, 2002 yılında hayatını kaybeden ABD'li Ronald Huff'ın ölümünü bir kez daha gündeme getirdi.

EVİNDE 7 KERTENKELESİ VARDI

Eski bir asker olan Ronald Huff, yalnız yaşadığı evinde dev kertenkeleler besliyordu. 42 yaşındaki Huff, dev sürüngerleri için en uygun ortamı yaratmıştı. Evde rahatça gezinmeleri için sıcaklığı 25 dereceye sabitlemişti. Etobur olan kertenkelelerini küçük hayvanlarla besliyordu.

EVDE KAN İÇİNDEKİ KERTENKELELER DOLAŞIYORDU

Ronald Huff işe gitmeyip arkadaşları da kendisine ulaşamayınca polise haber verdiler. Evine giden polisler, önce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Öte yandan evden gelen tıkırtıları duyabiliyorlardı. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, hayatlarının şokunu yaşadı. Ronald Huff kanlar içinde yerde yatarken, yüzleri kana bulanmış dev kertenkeleler evde dolaşıyordu. Polisler kertenkeleleri zor da olsa yakalamayı başardı. Ronald Huff'ın cesedi incelendiğinde kertenkeleler tarafından yendiği ortaya çıktı.

ÖLÜMÜ TAM OLARAK ANLAŞILAMADI

Ronald Huff'ın otopsi sonuçları ise, hayvanların eski askeri öldükten sonra mı yediğini yoksa yiyerek mi öldürdüğünü açıklayamadı. Huff'ın tüyler ürperten ölümü hala gizemini koruyor.

(Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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