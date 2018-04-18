Ak Parti Sözcüsü: Liderlerden Sonra Partiler De Erken Seçimi Görüşecek
Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
Türk Futbolu Yeni Cengizini Buldu
Meteoroloji'den Tüm Yurda Uyarı: Cuma Gününe Dikkat!
İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış
Fetö'den Açığa Alınan Yüzbaşı Eski Görev Yeri Önünde Kafasına Sıktı
Evine Giren Gaspçılarla Boğuşan Genç, Bıçaklanarak Can Verdi
Tartışma Kanlı Bitti! Öz Kuzeninin Kafasına Sıktı
Diri Diri Yakılan İş Adamı Cinayetinde Korkunç Detaylar!
Men Cezası Sonrası Salih Türkiye'ye Dönüyor
Dünyaca Ünlü Futbolcuyu Reddetti: Gelmesin
Trump'tan Türkiye Tweeti : Ben Ondan Daha Casusum!
İmam Nikahlı Kocası, Oğlunun Gözü Önünde İnfaz Etti!
Erken Seçim Çağrısı En Çok Onları Zora Sokacak!
İranlı Uyuşturucu Baronu Zindaşti'nin Hamisi Fetö'cü Savcı Öz Çıktı
Emre Mor'lu Celta Vigo, Barcelona'dan Puanı Kaptı
Havada Korku Dolu Anlar! Önce Motor Parçalandı Sonra Cam Kırıldı
Starbucks Kendini Affetmedi! 8 Bin Şubesini Kapatarak Eğitim Verecek
Seren, Magandalara Taş Çıkardı, Yetmedi Videosunu Paylaştı
Fransa'da Peri Masalı! Üçüncü Lig Takımı Kupada Finale Yükseldi

Evine giren gaspçılarla boğuşan genç, bıçaklanarak can verdi

EVİNE GİREN GASPÇILARLA BOĞUŞAN GENÇ, BIÇAKLANARAK CAN VERDİ

Fatih'te bir eve gasp için gelen 3 saldırgan evde bulunan Afganistan uyruklu genci bıçaklayarak öldürdü.

Tarih : 18 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Evine Giren Gaspçılarla Boğuşan Genç, Bıçaklanarak Can Verdi(7/10)3

İstanbul Fatih'te bir eve gasp için gelen 3 kişi evde bulunan Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Şüphelilerin izini süren polis ekipleri düzenlediği operasyonla Sancaktepe'de bulunan bir adreste 3 kişiyi gözaltına aldı.

BIÇAKLANDI

Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Düzgün Sokakta meydana gelen olayda gasp için eve gelen şüpheliler evde bulunan Afganistan uyruklu Nabimir Pastun(23) ile boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında gasp için gelen kişiler tarafından bıçaklanan Pastun ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Nabimir Pastun hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntüleri neticesinde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüphelinin Sancaktepe'de bir adreste olduğunu belirleyen Fatih İlçe Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri ile Cinayet Şube ekipleri ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra ilçenin asayiş büro amirliğine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evine  Giren  Gaspçılarla  Boğuşan  Genç  Bıçaklanarak  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER