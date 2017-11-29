EVİNE SIĞINDIĞI SAPIK, 16 YAŞINDAKİ SURİYELİ SİMİTÇİYE SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ ETTİ
Suriye'nin Deyrizor kentinden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve 3 yıldır Şanlıurfa'da simit satarak geçinen Muhammed El A., iddiaya göre, bir süre Camikebir mahallesindeki evinde kaldığı Mehmet G.U.'nun tecavüzüne uğradı.
ARKADAŞLARI SAVCILIĞAGİTMESİNİ SYLEDİ
Birkaç kez tecavüze uğradığını öne süren Muhammed El A., durumu anlattığı arkadaşlarının yönlendirmesi ile bugün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
"SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ EDİP GÖRÜNTÜLERİMİ ÇEKTİ"
İç savaşta babasını kaybettiğini annesinin ise halen Şam'da olduğunu ifade eden Suriyeli genç, "Kalacak evim olmadığı için Mehmet G.U.'nun evinde bir süre kaldım. Bir akşam tabancayı başıma dayayarak bana tecavüz etti. Evde benim görüntülerimi gizlice çekmişti. 3 gün önce yine zorla beni evine götürdü tabancayla tehdit ederek tecavüze kalkıştı. Fırsatını bulup kaçtım ve durumu arkadaşlarıma anlattım. Onları da yönlendirmesiyle adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundum" dedi.
ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Suç duyurusunun ardından polis, Suriyeli gencin tecavüzle suçladığı Mehmet G.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar