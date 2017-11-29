Suriye'nin Deyrizor kentinden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve 3 yıldır Şanlıurfa'da simit satarak geçinen Muhammed El A., iddiaya göre, bir süre Camikebir mahallesindeki evinde kaldığı Mehmet G.U.'nun tecavüzüne uğradı.

ARKADAŞLARI SAVCILIĞAGİTMESİNİ SYLEDİ

Birkaç kez tecavüze uğradığını öne süren Muhammed El A., durumu anlattığı arkadaşlarının yönlendirmesi ile bugün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ EDİP GÖRÜNTÜLERİMİ ÇEKTİ"

İç savaşta babasını kaybettiğini annesinin ise halen Şam'da olduğunu ifade eden Suriyeli genç, "Kalacak evim olmadığı için Mehmet G.U.'nun evinde bir süre kaldım. Bir akşam tabancayı başıma dayayarak bana tecavüz etti. Evde benim görüntülerimi gizlice çekmişti. 3 gün önce yine zorla beni evine götürdü tabancayla tehdit ederek tecavüze kalkıştı. Fırsatını bulup kaçtım ve durumu arkadaşlarıma anlattım. Onları da yönlendirmesiyle adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundum" dedi.

ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Suç duyurusunun ardından polis, Suriyeli gencin tecavüzle suçladığı Mehmet G.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada