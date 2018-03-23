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Evini ateşe verdi, eşyalarını camdan attı, yetmedi bileklerini kesti

EVİNİ ATEŞE VERDİ, EŞYALARINI CAMDAN ATTI, YETMEDİ BİLEKLERİNİ KESTİ

Kahramanmaraş'ta ailevi nedenlerle bunalıma girip evini ateşe veren kadın, yangının söndürülmesinin ardından bu kez de eşyaları dışarı atarak bıçakla bileklerini kesti. Polis kadını 4,5 saatte ikna edebildi.

Tarih : 23 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Evini Ateşe Verdi, Eşyalarını Camdan Attı, Yetmedi Bileklerini Kesti(10/10)6

Kahramanmaraş'ta ailevi nedenlerle bunalıma girip evini ateşe veren Emine K., yangının söndürülmesinin ardından bu kez de eşyaları dışarı atarak bıçakla bileklerini kesti. Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabasının sonunda bıçağı bıraktı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olay, dün Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Emine K., apartmanın ikinci katında oturduğu evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Emine K., televizyon ve çeşitli eşyaları dışarı attı, ardından da pencereye çıkarak elindeki bıçakla bileğini kesmeye başladı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına karşın sakinleşmeyen kadın, çevredekilere bağırmaya devam etti. Evin içinde ateş de yakan Emine K.'nın saatlerce sakinleşmesini bekleyen ekipler, apartmanında önünden bir an olsun ayrılmadı.

Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabalarının sonunda bıçağı bıraktı. Emine K., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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