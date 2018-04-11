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Evinin önüne gelen arkadaşına 'Bekle' deyip 8'inci kattan atladı

EVİNİN ÖNÜNE GELEN ARKADAŞINA 'BEKLE' DEYİP 8'İNCİ KATTAN ATLADI

Antalya Manavgat'ta bunalıma giren talihsiz adam "Dışarı çıkalım" diye evine gelen arkadaşına "Bekle" dedikten sonra 8'inci kattan atlayıp intihar etti.

Tarih : 11 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Evinin Önüne Gelen Arkadaşına 'bekle' Deyip 8'inci Kattan Atladı(10/10)6

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kısa süre önce işten çıkarılan ve bunalıma girdiği belirtilen Nevzat D. (43), "Dışarı çıkalım" diye evine gelen arkadaşına "Bekle" dedikten sonra 8'inci kattan atlayıp intihar etti.

ARKADAŞI EVİN ÖNÜNE GELİNCE "BEKLE" DEYİP APARTMANDAN KENDİNİ AŞAĞI ATTI

Salkımevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süre önce Side'de çalıştığı firmadan çıkartılan Nevzat D., iddiaya göre bunalıma girdi. Evinden çıkmayan Nevzat D.'yi sabah saatlerinde bir arkadaşı arayarak, "Hep evde durmak olmaz, dışarı çıkalım, hava alırsın" dedi. Arkadaşının evinin önüne geldiğini telefonla söylemesi üzerine Nevzat D., "Biraz bekle, geliyorum" dedi.

1 ÇOCUK BABASI, İŞSİZ VE EŞİNDEN AYRIYDI

Arkadaşı aşağıda beklerken, 11 katlı apartmanın 8'inci katında oturan Nevzat D. evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Nevzat D., kurtarılamadı. Nevzat D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 1 çocuk babası Nevzat D.'nin eşinden ayrıldığı, anne ve babasıyla birlikte oturduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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