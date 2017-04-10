Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

evkur yeni malatyaspor 7 maç sonra kaybetti

EVKUR YENİ MALATYASPOR 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Malatya temsilcisi, 7 hafta sonra mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlılar mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:15
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor 7 Maç Sonra Kaybetti(8/10)6


TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek, 7 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.



Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Malatya temsilcisi, Ümraniyespor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzdü.



Ligin 19. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, daha sonraki 7 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Malatya temsilcisi, söz konusu 7 haftada 19 puan topladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Evkur  Yeni  Malatyaspor  7  Maç  Sonra  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER