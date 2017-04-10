TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Malatya temsilcisi, 7 hafta sonra mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlılar mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.



TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek, 7 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.







Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Malatya temsilcisi, Ümraniyespor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzdü.







Ligin 19. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, daha sonraki 7 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Malatya temsilcisi, söz konusu 7 haftada 19 puan topladı.







kaynak:sabah