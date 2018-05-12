Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunarak, "Menajerimin Fenerbahçe'yle bir görüşmesi oldu. Böyle bir görüşme var. Bunu yalanlayamam" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ertaç Özbir, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Radyospor'dan Salih Manav'a açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki kaleci, "Bu sezon düzenli olarak oynadığımdan dolayı birkaç takımla ismi anıldı ya da anılmadı, bunu bilmiyorum. Menajerimin Fenerbahçe'yle bir görüşmesi oldu. Böyle bir görüşme var. Bunu yalanlayamam, benim adıma ve takımım adına hayırlısı olsun" dedi.

"SERBEST KALMA MADDEM VAR"

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğunu dile getiren Özbir, "Sözleşmem devam ediyor. Fakat sözleşmem içerisinde serbest kalma maddem var. Kulübüme belli bir miktar ödendiği taktirde boşta çıkabilliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hedefleri hakkında konuşan Özbir, "Hedefim her zaman Milli Takım. O formaya aşığım. Milli takımda as kaleci olmak istiyorum. Avrupa'da forma giymek istiyorum. Umarım bana da nasip olur" şeklinde konuştu.

Kariyerine 2009 yılında Şekerspor'da başlayan Ertaç Özbir, 2010'da Kasımpaşa'ya transfer olduktan sonra 2015 yılında Evkur Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.

Bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Ertaç Özbir hiç milli forma giymedi.

Kaynak: haberinburada