Küçük Çocuğu Kaçırmak İsteyen Adam Kameralara Yakalandı
Cnn International 'dünyanın En Güvenli Yeri'ni Görüntüledi!
Araç Yüklü Tır Trafikte Tehlike Saçtı! O Anlar Kamerada
İktidara Yaranacağım Derken Sosyal Medyanın Diline Düştü
İki Kardeşe Yıldırım Çarpmıştı, Dün Ağabeyi Bugün İse Kendisi Öldü
Bahçeli'den Af Çağrısı: Kader Mahkumlarının Talihini Değiştirebiliriz!
Dedikodular Doğru Çıktı! Dudak Dudağa Yakalandılar
Tutuklu Kardeşinin Aleyhinde Tanıklık Yapan Adama Sopa İle Saldırdı
Üreticilerden Protesto! Fıstıklı Baklava Yapımı Durduruldu
Real Madridli Gareth Bale'den Turistlere Eşek Şakası
İlk İşim Bu Olacak Deyip 25 Haziran Vaadini Duyurdu
Otobüs Kaçıran Çocuklar Bu Sefer De Minibüs Çaldılar
Hemşire Kılığına Girip Hastaneden Bebek Kaçıran Kadın Tutuklandı
Çin'n Tianjin Quanjan Takımı Babel İçin 13 Milyon Euro Teklif Etti
Fenerbahçeli Futbolcular, Sipariş Verilen Ciğerleri Moral Bozukluğu Nedeniyle Yiyemedi
Mhp'de Milletvekili Adayları Belli Oldu, 89 Kişi Listeye Alınmadı
Türkiye'den Abd'ye Gümrük Vergisi Resti: Karşılık Verilecek
Genç Kadının Şüpheli Ölümü! İntihar Mı Cinayet Mi?
Mehmet Ali Erbil, Yeniden Evlenmek İstiyor
Evkur Yeni Malatyaspor Kalecisi Ertaç Özbir'den İtiraf: Menajerim Fenerbahçe İle Görüştü

Evkur Yeni Malatyaspor Kalecisi Ertaç Özbir'den İtiraf: Menajerim Fenerbahçe ile Görüştü

EVKUR YENİ MALATYASPOR KALECİSİ ERTAÇ ÖZBİR'DEN İTİRAF: MENAJERİM FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunarak, "Menajerimin Fenerbahçe'yle bir görüşmesi oldu. Böyle bir görüşme var. Bunu yalanlayamam" dedi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor Kalecisi Ertaç Özbir'den İtiraf: Menajerim Fenerbahçe İle Görüştü(5/10)1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ertaç Özbir, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Radyospor'dan Salih Manav'a açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki kaleci, "Bu sezon düzenli olarak oynadığımdan dolayı birkaç takımla ismi anıldı ya da anılmadı, bunu bilmiyorum. Menajerimin Fenerbahçe'yle bir görüşmesi oldu. Böyle bir görüşme var. Bunu yalanlayamam, benim adıma ve takımım adına hayırlısı olsun" dedi.

"SERBEST KALMA MADDEM VAR"

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğunu dile getiren Özbir, "Sözleşmem devam ediyor. Fakat sözleşmem içerisinde serbest kalma maddem var. Kulübüme belli bir miktar ödendiği taktirde boşta çıkabilliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hedefleri hakkında konuşan Özbir, "Hedefim her zaman Milli Takım. O formaya aşığım. Milli takımda as kaleci olmak istiyorum. Avrupa'da forma giymek istiyorum. Umarım bana da nasip olur" şeklinde konuştu.

Kariyerine 2009 yılında Şekerspor'da başlayan Ertaç Özbir, 2010'da Kasımpaşa'ya transfer olduktan sonra 2015 yılında Evkur Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.

Bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Ertaç Özbir hiç milli forma giymedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evkur  Yeni  Malatyaspor  Kalecisi  Ertaç  Özbir  Den  İtiraf  Menajerim  Fenerbahçe  İle  
Görüştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER