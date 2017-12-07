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Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Kaza Geçirdi

EVKUR YENİ MALATYASPOR KULÜP BAŞKANI ADİL GEVREK KAZA GEÇİRDİ

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da özel aracıyla kaza yaptı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Kaza Geçirdi(10/10)6

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da özel aracıyla kaza yaptı.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, BARİYERLERE ÇARPTI

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gevrek'in boynundaki incinmeden dolayı bir süre gözetim altında tutulduğu ve daha sonra taburcu edildiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre geçen salı günü Üçüncü Köprü Boğaz Yolunda Malatyalı iş adamı Nadir Göksu ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yağıştan dolayı kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybeden Gevrek, bariyerlere çarparak bir süre sürüklendi.BOYNUNDA İNCİNME MEYDANA GELDİ

Ağır maddi hasarın meydana geldiği araçtan çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gevrek'in burada kontrol altına alındığı ve ilk belirlemelere göre boynunda aldığı darbeye bağlı olarak incinme meydana geldi."ÖNEMLİ BİR ŞEYİMİZ YOK"

Kazayla ilgili İHA'ya konuşan Başkan Adil Gevrek, "Maalesef bir kaza geçirdik. Allah'a şükürler olsun önemli bir şeyimiz yok. Yol biraz kaygandı ve bir anda araç kayganlaşan yolda kaydı. Emniyet kemerimizin takılı olması daha büyük bir olumsuzluğun önüne geçti. Allah'tan daha alacak nefesimiz varmış. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir şeyimiz yok" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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