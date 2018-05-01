Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi
Adaylık Mı Teklif Etti? 10 Günde Sır Gibi 2 Görüşme
Bafetimbi Gomis'e Çin'den 10 Milyon Euroluk Teklif Geldi
Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Bir Anda Kalabalığın Arasında Kaldılar, Şoku Atlatıp Oyun Oynadılar
İsrail Suçladı, İran'dan Tehdit Geldi: Karşılığı Olacak
Beşiktaş, Olaylı Derbi İçin Tahkim Kuruluna Başvurdu
Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sert Tepki: Açık Söylüyorum Suçtur
Hdp'li Vekil Chp'yi Eleştirince Ortalık Karıştı!
Skandal! Taraftarlar Bıçak Ve Sopalarla Futbolculara Saldırdı
Marmaris Ormanlarına Büyük İhanet! 3 Farklı Noktadan Ateşe Verildi
Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
Şiddetli Yağmur Ve Dolu Hayatı Felç Etti, Araçların Camları Kırıldı
Yabancı Dili Kusursuz Bilmek İçin 10 Yaşından Önce Öğrenmek Gerek
Anbean Görüntülendi! Yağmuru Görüntülerken Sel Sularına Kapıldı
Kılıçdaroğlu, Baykal'a Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Birkaç İsim Açıkladı
Ünlü Televizyoncu İrfan Değirmenci Chp'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Bahçeli'den Mhp Teşkilatlarına İttifak Uyarısı
Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sert Tepki: Açık Söylüyorum Suçtur

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DAN SERT TEPKİ: AÇIK SÖYLÜYORUM SUÇTUR

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bazı spor yorumcularının 'Yeni Malatyaspor son maçlarını kendisi için oynamayacak' yönündeki açıklamalarına, "Açık söylüyorum bu suçtur" yanıtını verdi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sert Tepki: Açık Söylüyorum Suçtur(8/10)4

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligdeki durumları ve gündemdeki diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, "Bazı spor yorumcularının 'Yeni Malatyaspor son maçlarını kendisi için oynamayacak' yönündeki açıklamalarına bir cevap verecek misiniz" yönündeki soruya, "Bu tür yorumları yapan arkadaşlar inşallah vicdanen ve Allah katından rahattırlar. Hocamızın açıklamasından yola çıkıp bu kanıya varmak, açık söylüyorum suçtur. Bunu söyleyenler taraflı yorum yapıp, tamamen insanları zan altında bırakmaya yönelik gelişi güzel konuşanlardır. Erol Hoca'nın sözlerini alıp çarpıtmak insani değil. Yeni Malatyaspor her zaman kendisi için oynar. Kim şampiyon olacak, kim küme düşecek bu bizi ilgilendirmez. Bunu söyleyen arkadaşlar tuttukları takımların gidişatı karşısında ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırmış olsalar gerek ki, bu tür bir yorumu öne sürüyorlar" dedi.

"HEDEFLERİMİZE OLDUKÇA YAKINIZ"

Gevrek, Süper Lig'deki ilk sezonlarında hedeflerini tutturmaya oldukça yakın olduklarını da belirterek, şunları söyledi:

"Biz sene başında bir hedef koyduk ve dedik ki, ilk yılımızda hedefimiz ligde kalmak. Bu hedefimize oldukça yakınız. Bu anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Tabi lig henüz bitmedi. Kalan 3 maçımızdan maksimum puanları alıp daha yukarılarda olmak istiyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evkur  Yeni  Malatyaspor  Dan  Sert  Tepki  Açık  Söylüyorum  Suçtur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER