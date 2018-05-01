EVKUR YENİ MALATYASPOR'DAN SERT TEPKİ: AÇIK SÖYLÜYORUM SUÇTUR
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bazı spor yorumcularının 'Yeni Malatyaspor son maçlarını kendisi için oynamayacak' yönündeki açıklamalarına, "Açık söylüyorum bu suçtur" yanıtını verdi.
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligdeki durumları ve gündemdeki diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, "Bazı spor yorumcularının 'Yeni Malatyaspor son maçlarını kendisi için oynamayacak' yönündeki açıklamalarına bir cevap verecek misiniz" yönündeki soruya, "Bu tür yorumları yapan arkadaşlar inşallah vicdanen ve Allah katından rahattırlar. Hocamızın açıklamasından yola çıkıp bu kanıya varmak, açık söylüyorum suçtur. Bunu söyleyenler taraflı yorum yapıp, tamamen insanları zan altında bırakmaya yönelik gelişi güzel konuşanlardır. Erol Hoca'nın sözlerini alıp çarpıtmak insani değil. Yeni Malatyaspor her zaman kendisi için oynar. Kim şampiyon olacak, kim küme düşecek bu bizi ilgilendirmez. Bunu söyleyen arkadaşlar tuttukları takımların gidişatı karşısında ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırmış olsalar gerek ki, bu tür bir yorumu öne sürüyorlar" dedi.
"HEDEFLERİMİZE OLDUKÇA YAKINIZ"
Gevrek, Süper Lig'deki ilk sezonlarında hedeflerini tutturmaya oldukça yakın olduklarını da belirterek, şunları söyledi:
"Biz sene başında bir hedef koyduk ve dedik ki, ilk yılımızda hedefimiz ligde kalmak. Bu hedefimize oldukça yakınız. Bu anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Tabi lig henüz bitmedi. Kalan 3 maçımızdan maksimum puanları alıp daha yukarılarda olmak istiyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Kaynak: haberinburada
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