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Evlat Edinmek İsteyenlere Müjde! 40 Yaş Sınırı Kaktı
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Evlat Edinmek İsteyenlere Müjde! 40 Yaş Sınırı Kaktı

EVLAT EDİNMEK İSTEYENLERE MÜJDE! 40 YAŞ SINIRI KAKTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş sınırı kaldırıldı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Evlat Edinmek İsteyenlere Müjde! 40 Yaş Sınırı Kaktı(8/10)4

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için düğmeye bastı. Evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş sınırı kalktı.

40 YAŞIN ÜZERİNDEKİLER DE EVLAT EDİNEBİLECEK

Düzenlemenin yer aldığı Evlat Edinme Yönergesi'ni kaldıran Bakanlık, kapsamlı sosyal incelemeler dikkate alınarak 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı.

BAKANLIK EVLAT EDİNME YÖNETMELİĞİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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