

Uzun süredir tartışılan evlendirme programlarının yeni dönemde ekranda olmayacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı.



Fatih Altaylı bugünkü yazısında evlendirme programlarının yayından kaldırılıp yerine barıştırma programlarının getirileceğini iddia etti. Altaylı: Televizyon kanalları “yeni yayın döneminde” yani eylül ayından itibaren “evlendirme programları”nı noktalayıp, o programlar yerine aynı kadrolarla “barıştırma” programları yapacaklarmış. Yani kavga eden, ayrılan ya da ayrılmak üzere olan çiftleri stüdyoya getirip barıştırmaya çalışacaklarmış" diye yazdı.







kaynak:medyatava