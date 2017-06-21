EVLENDİRME YERİNE BARIŞTIRMA PROGRAMLARI MI GELİYOR?
Evlendirme programlarının yeni dönemde ekranda olmayacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı.
Uzun süredir tartışılan evlendirme programlarının yeni dönemde ekranda olmayacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı.
Fatih Altaylı bugünkü yazısında evlendirme programlarının yayından kaldırılıp yerine barıştırma programlarının getirileceğini iddia etti. Altaylı: Televizyon kanalları “yeni yayın döneminde” yani eylül ayından itibaren “evlendirme programları”nı noktalayıp, o programlar yerine aynı kadrolarla “barıştırma” programları yapacaklarmış. Yani kavga eden, ayrılan ya da ayrılmak üzere olan çiftleri stüdyoya getirip barıştırmaya çalışacaklarmış" diye yazdı.
kaynak:medyatava
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