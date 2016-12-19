Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için işlemler de başlatıldı.



DEVLET KATKISI BAŞLADI







Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için işlemler de başlatıldı.







EVLENENE 40 BİN LİRA DESTEK!







Birikim yapanlar; çeyiz hesabı için 5 bin, konut hesabı için 15 bin liraya varan katkı payı alacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2'ye katlayabilecek ve toplamda 40 bin lira desteğe kavuşabilecek.







kaynak:sabah