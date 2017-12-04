Evli ve iki çocuk babası eski futbolcu Yattara, Survivor Semih'le kaçamak yaparken yakalandı. Semih ve Yattara'nın yanında yabancı uyruklu iki kadın vardı.

Eski futbolcu Yattara, Survivor'da birlikte yarıştığı arkadaşı Semih Öztürk ile önceki gece çapkınlık yaparken yakalandı. Yattara daha önce de karısını aldatmıştı.

YATTARARA SEMİH'İN ARKASINA GİZLENMEYE ÇALIŞTI

İki kadınla Levent'te eğlenen Yattara ile Öztürk, çıkışta flaşlar patlayınca panikledi. Kadınlar farklı yöne doğru kaçarak yüzlerini gizlerken Yattara ise bir arkadaşının arkasına gizlenmeye çalıştı. İkili, yoldan geçen bir taksiye atlayarak kadınları orada bıraktı. Yattara ile Öztürk, daha sonra farklı bir noktada kadınları kendi taksilerine alarak yollarına devam etti.

İşte ikilinin o anları:

Kaynak: haberinburada