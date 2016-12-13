Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

evliliği yavaş yavaş öldüren şeyler!

EVLİLİĞİ YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜREN ŞEYLER!

Evliliği yavaş yavaş öldüren birçok sebep olabilir. Bunlar arasında çocuk sahibi olamama, finansal konularda birbirlerine yalan söyleme ve az konuşulan hatta hiç konuşulmayan şeyler bulunuyor

Tarih : 13 Aralık 2016, 16:25
Puan Ver : Evliliği Yavaş Yavaş Öldüren Şeyler!(7/10)9



Terapistler, çocuk sahibi olamama veya finansal konularda birbirlerine yalan söyleme gibi konular bir kenara, daha az konuşulan hatta hiç konuşulmayan şeylerin evliliği sonlandırdığına dikkati çekti.




Huffington Post'un haberine göre; evliliği yavaş yavaş öldüren şeyler şöyle sıralandı.



Dostlarınız olsun!



Çiftlerin diğer bireylerle sıkı arkadaşlık ve dostluk lişkileri kurmalarının çok önemli olduğu vurgulandı.



Psikolog Ryan Howes, çiftlerin birlikte zaman geçirmelerinin önemli olduğuna dikkati çekerek ancak bağımsız olarak arkadaşlıklar kurarak bu arkadaşlıklar sayesinde ilişkilerini geliştirecek, başka tecrübeler edinme ve yeni bakış açıları kazanma fırsatını bulabileceklerini söyledi. Psikolog Howes, çiftlerin ilişkileri dışında arkadaşlık ilişkileri kurabilecekleri konusunda kendilerine güvenmelerinin önemini vurguladı.




Arkadaşlara dikkat!



İlişki dışında başka sosyal arkadaşlıklar kurmanın önemli olduğu ancak negatif ve yanlış arkadaşlıkların ilişkiye büyük zarar verebileceğine dikkati çeken psikolog Laura Heck ise, “Arkadaşlarınızın hareketleri ve yaptıkları sizin ilişkinizi de etkiler.



Kendi ilişkilerinde yaşadığı gerginlikleri size de bulaştırabilir. Kötü ilişkiler ve davranışlar bulaşıcıdır. Etrafınızı sağlıklı evliliği olan kişilerle donatırsanız bu sizin ilişkinize de yansır” dedi.



 



kaynak:habertürk











Etiketler: Evliliği  Yavaş  Yavaş  Öldüren  Şeyler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER